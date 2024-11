Jannik Sinner atteso da un allenamento importante domani a Torino: sfida contro un rivale complicato

“Sarà un allenamento importante“. L’ha descritto così, ai microfoni di Sky Sport, Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, infatti, vuol essere pronto in vista del primo match delle ATP Finals 2024, previsto domenica 10 novembre alle ore 20.30 contro l’australiano Alex de Minaur. L’altoatesino (n.1 ATP) fa parte del medesimo raggruppamento dell’aussie, del russo Daniil Medvedev e dell’americano Taylor Fritz.

Domani, a partire dalle ore 14.00, è prevista una sessione di training tra Jannik e il n.2 del ranking, Alexander Zverev, tra i favoriti della vittoria finale e facente parte dell’altro girone che lo vede insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz, al norvegese Casper Ruud e al russo Andrey Rublev. Ebbene, i due si “scalderanno” su uno dei campi secondari dell’Inalpi Arena e dalle 15.00, verosimilmente, simuleranno uno o più set-partita per verificare la propria condizione.

Zverev è giocatore da temere su questa superficie, ricordando il ricordando il recente successo a Parigi-Bercy e le due affermazione nelle Finals ATP nel proprio palmares. Pertanto, sarà un test probante per entrambi e vedremo con che spirito il pusterese affronterà il teutonico. Nel 2024 vi è stato un unico incrocio, risalente alla semifinale del Masters1000 di Cincinnati, vinta dal nostro portacolori al termine di una dura lotta.

A detta di Sinner, il campo è meno veloce rispetto all’anno passato e questo potrebbe essere un bene in termini di risposta alla prima in battuta micidiale di Sascha, ma nello stesso tempo potrebbe favorire anche l’ottimo gioco difensivo del nativo di Amburgo, in grado nonostante le lunghe leve di muoversi molto bene e di arrivare coordinato sulla palla. Non resta che godersi lo spettacolo.