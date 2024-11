Italia-Svizzera oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Vuole confermare la propria imbattibilità l’Italia anche nella terza giornata degli Europei 2024 di curling femminile, che vedranno andare in scena quest’oggi a Lohja, in Finlandia, altre due sessioni del round robin: per farlo le azzurre dovranno innanzitutto battere alle ore 7.00 italiane la Svizzera.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 7.00

Nella quarta sessione di incontri della prima fase, la prima odierna, del torneo in corso al Kisakallio Sports Institutem, si affronteranno infatti Italia-Svizzera, Danimarca-Ungheria, Estonia-Norvegia, Lituania-Svezia e Scozia-Turchia.

La diretta tv di Italia-Svizzera degli Europei 2024 di curling femminile non sarà fruibile, invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre per quel che riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI CURLING 2024

Lunedì 18 novembre

07.00 4a giornata Italia-Svizzera, Danimarca-Ungheria, Estonia-Norvegia, Lituania-Svezia, Scozia-Turchia.

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI CURLING 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: tutte le partite su Recast TV / The Curling Channel.

Diretta Live testuale: per la partita dell’Italia su OA Sport.