Italia-Giappone 0-1: Elisabetta Cocciaretto sbaglia troppo e si arrende a Shibahara

Si complica il cammino dell’Italia nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. Il Giappone è avanti 1-0 nella sfida contro le azzurre, dopo la sorprendente vittoria di Ena Shibahara, numero 135 del mondo, in rimonta in tre set su Elisabetta Cocciaretto. La giapponese si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e quarantotto minuti di gioco. L’Italia si aggrappa ora a Jasmine Paolini, che affronterà Moyuka Uchijima e poi al doppio con sempre la toscana in coppia con Sara Errani.

Una fallosissima Elisabetta Cocciaretto, che ha commesso addirittura dieci doppi falli. L’azzurra ha chiuso poi con 68 errori non forzati, anche se Shibahara non è stata da meno con 55 errori. La nipponica ha concluso con 24 vincenti contro i 18 dell’azzurra, che ha pagato sicuramente la tensione di dover dare per forza il primo punto all’Italia.

Ad inizio partita si segue l’andamento dei turni di servizio e per i primi quattro game non ci sono palle break. Nel quinto gioco Cocciaretto si porta sullo 0-40 e alla seconda palla break riesce a strappare il servizio alla giapponese, che sbaglia la volée. Nel game successivo, però, è Shibahara a portarsi sullo 0-40 con tre palle del controbreak immediato, ma Cocciaretto è bravissima ad annullarle, aggrappandosi alla prima e trovando anche un ace sul 30-40. Anche l’ottavo game è una sofferenza, con l’azzurra che annulla altre tre palle break e tiene un lunghissimo e delicato turno di servizio. Shibahara risente delle occasioni perdute e nel game successivo concede due set point all’azzurra, che sfrutta subito il primo e chiude sul 6-3.

Purtroppo Cocciaretto non sfrutta la scia del set vinto e perde immediatamente il servizio in apertura di secondo parziale. La reazione dell’azzurra comunque non si fa attendere, con la marchigiana che alla quarta occasione (era 0-40) trova il controbreak immediato. Si segue l’andamento dei turni di servizio, ma nel settimo gioco Cocciaretto offre ancora due palle break alla giapponese, ma si salva ancora. Nel game successivo è l’azzurra ad avere due palle break, ma prima il dritto e poi il rovescio abbandonano la numero 54 del mondo. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel nono game e se lo prende Shibahara, che sfrutta l’ennesimo errore dell’azzurra e va a chiudere poi successivamente sul 6-4.

Nel terzo set c’è grande tensione, soprattutto da parte di Cocciaretto. L’azzurra subisce il break nel quinto gioco, ma riesce a rimediare subito con il controbreak nel game successivo. Purtroppo i problemi al servizio della marchigiana proseguono inesorabili e nel settimo gioco l’azzurra con il nono doppio fallo concede il break alla giapponese. Cocciaretto annulla due match point e resta viva nel nono game, ma Shibahara non trema, chiude 6-4 e regala il primo punto al Giappone.