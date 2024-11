Italia-Argentina, Coppa Davis 2024: orario, programma, tv, streaming

L’appuntamento è fissato per il 21 novembre a Malaga (Spagna). La Nazionale italiana di tennis sarà alle prese con l’Argentina nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis. Sul veloce indoor iberico, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri andranno in cerca di un conferma dopo il trionfo dell’anno scorso e il primo ostacolo sarà rappresentato dalla compagine sudamericana.

Le scelte sono state fatte e saranno i seguenti tennisti a tenere alto il vessillo italico: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Volandri potrà contare, quindi, sull’apporto del n.1 del mondo, straordinario interprete di questo 2024, concluso con l’affermazione alle ATP Finals di Torino. Sinner, trascinatore nell’edizione 2023 di Davis spera di avere il medesimo impatto.

Da capire quali saranno le prestazioni del secondo singolarista e del doppio. Musetti e Berrettini sono un po’ un’incognita: il primo per l’adattamento alla superficie, parlando di un veloce indoor; il secondo per le condizioni fisiche, da sempre un bel punto interrogativo. In tutto questo, la coppia formata da Bolelli e Vavassori si è dimostrata nel 2024 tra le migliori del mondo, però è da capire se saranno strutturati per far fronte a rivali che potrebbero avere dei singolaristi estremamente forti.

La partita tra Italia e Argentina, valida per i quarti di finale delle Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna), è prevista giovedì 21 novembre non prima delle 17.00, e sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutti gli incontri in programma tra queste due formazioni.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024

Giovedì 21 novembre

Non prima delle ore 17.00 Italia-Argentina

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.