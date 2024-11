Il ranking ATP di Bolelli/Vavassori: chi può superarli alle Finals

Si è fermato alla prima fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2024 di tennis il cammino in doppio degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, i quali sono usciti di scena chiudendo il raggruppamento con un solo successo, all’esordio, seguito da due sconfitte.

Gli azzurri con l’unico successo colto hanno incamerato 200 punti per il ranking ATP della specialità: nella graduatoria virtuale Andrea Vavassori scivola dal settimo all’ottavo posto, mentre Simone Bolelli per il momento conferma la propria nona posizione.

Saranno tre, nella peggiore delle ipotesi, le piazze che gli azzurri potranno perdere: entrambi potranno essere scavalcati da Max Purcell in caso di finale, Henry Patten e Harri Heliovaara, oppure Kevin Krawietz e Tim Puetz, in caso di vittoria del torneo, anche se Purcell si scontrerà con Krawietz e Puetz in semifinale.

RANKING ANDREA VAVASSORI DOPPIO 18 NOVEMBRE

Ranking lunedì 11 novembre: 5740, 7° posto.

Ranking dopo l’eliminazione alle ATP Finals: 5840 punti, 8° posto virtuale.

Può essere superato da Max Purcell in caso di finale, Henry Patten e Harri Heliovaara, oppure Kevin Krawietz e Tim Puetz in caso di vittoria del torneo (Max Purcell si scontrerà con Kevin Krawietz e Tim Puetz in semifinale)

RANKING SIMONE BOLELLI DOPPIO 18 NOVEMBRE

Ranking lunedì 11 novembre: 5540, 9° posto.

Ranking dopo l’eliminazione alle ATP Finals: 5740 punti, 9° posto virtuale.

Può essere superato da Max Purcell in caso di finale, Henry Patten e Harri Heliovaara, oppure Kevin Krawietz e Tim Puetz in caso di vittoria del torneo (Max Purcell si scontrerà con Kevin Krawietz e Tim Puetz in semifinale)