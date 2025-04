GTWC Europe, Ferrari prova a confermarsi regina

Ferrari prova a confermarsi regina nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Scatta in Francia dal Paul Ricard una nuova avvincente stagione agonistica per quanto riguarda il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3.

Sono ben dieci i marchi coinvolti per il campionato 2025 che come sempre si articolerà su dieci prove: cinque Sprint e cinque Endurance. Le Castellet apre il calendario con la propria 1000km che precederà la 3h di Monza, la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps, la 3h del Nurburgring e la 3h di Barcellona.

Ferrari ha ottenuto il titolo 2024 nell’Endurance Cup grazie all’eccellente lavoro di Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera. Il piemontese ed il lombardo hanno primeggiato a bordo della 296 GT3 n. 51 F Corse – Francorchamps Motors lo scorso anno in quel di Jeddah dopo una lunga lotta contro la BMW M4 GT3 n. 32 WRT e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team Mann-Filter.

Il marchio di Maranello tornerà protagonista con due unità nelle competizioni di durata e per la prima volta anche nella Sprint Cup. La n. 51 vedrà in azione Rovera/Pier Guidi ed il monegasco Vincent Abril, mentre la gemella n. 50 accoglie Antonio Fuoco, Eliseo Donno ed Arthur Leclerc. Prima volta per il fratello di Charles nella categoria SRO dopo il trionfo nel Campionato Italiano GT Endurance nel 2024.

Ferrari si contende il primato contro la già citata BMW n. 32 e la Mercedes n. 48. Nel primo caso oltre al confermato Charles Weerts spiccano Kelvin van der Linde e Ugo De Wilde, mentre nel secondo sono confermati i campioni assoluti GTWC Europe 2024 (Endurance + Sprint) Lucas Auer e Maro Engel. Il tirolese ed il tedesco saranno accompagnati per tutte le sfide di durata dal comasco Matteo Cairoli.

Come noto non prenderà parte al GT World Challenge Europe Valentino Rossi dopo tre anni di presenza fissa nell’Endurance Cup. Il ‘Dottore’ si concentrerà esclusivamente sul FIA World Endurance Championship, ma tornerà nel campionato SRO al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT in occasione della 24h di Spa. In via eccezionale non mancherà al round Sprint di Misano Adriatico, evento in cui ha già vinto in passato.

Non conosciamo ancora i compagni di squadra dell’ex stella del Motomondiale, ma sicuramente non saranno Maxime Martin o Raffaele Marciello almeno per l’Endurance Cup. Il belga correrà infatti con la Mercedes n. 9 Boutsen VDS dopo aver lasciato BMW M Motorsport durante l’inverno, mentre l’elvetico è atteso con la M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing insieme al brasiliano Augusto Farfus ed al finnico Jesse Krohn.

Per l’Italia è da segnalare la partecipazione di due Lamborghini Huracan GT3 EVO2 con Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team Lamborghini n. 63) e Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli (Vincenzo Sospiri Racing n. 163).

Al via della 1000km del Paul Ricard in programma sabato 12 aprile saranno oltre 55 le auto al via. A differenza dell’anno scorso è da menzionare il debutto della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R con Steller Motorsport, le due unità statunitensi saranno in azione nella specifica Bronze Cup.

Corvette che ha già corso e vinto in un campionato SRO sfiorando il successo nel GTWC America 2024 in classe PRO si aggiunge a Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.

Sabato dalle 18.00 la prova sulla distanza delle sei ore. Ricordiamo che come sempre è possibile seguire l’evento su Sky Sport oppure gratuitamente sul canale ufficiale del campionato GT World con anche il commento in Italiano (Ivan Nesta-Marco Nesi).