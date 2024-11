Griekspoor incredulo: “Fatti solo 3 errori gratuiti e ho perso il set… Difficile battere Sinner”

Tallon Griekspoor ha cercato di tenere testa a Jannik Sinner nella finale della Coppa Davis, provando a impensierire il numero 1 del mondo e a metterlo in difficoltà ben oltre le aspettative della vigilia. L’olandese è riuscito a trascinare il primo set al tiebreak, dove però il fuoriclasse altoatesino è stato impeccabile sfruttando le poche sbavature commesse dal rivale. Nelle battute iniziali i due contendenti si sono strappati il servizio, poi l’azzurro ha alzato il ritmo e con un doppio break ha chiuso i conti.

L’Italia ha così conquistato la seconda Insalatiera consecutiva e ha messo le mani sul massimo trofeo per Nazionali per la terza volta nella storia, firmando una leggendaria doppietta sul cemento indoor di Malaga dopo l’affermazione firmata dalle ragazze di Tathiana Garbin nella Billie Jean King Cup. Il Bel Paese ha così chiuso con la ciliegina sulla torta una stagione che aveva già portato i due Slam di Sinner, l’oro di Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, il bronzo di Lorenzo Musetti ai Giochi.

Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking ATP oggi andato oltre i propri limiti, ha mostrato la propria amarezza al termine dell’incontro: “Non avevo altra scelta che giocare una partita di alto livello. Affrontare Sinner a questo livello e in questo stato di fiducia è incredibilmente difficile. Ho cercato di dare il massimo e credo di aver dato il meglio di me nel primo set e all’inizio del secondo. Ho commesso solo tre errori non forzati nel primo set e ho perso lo stesso“.