Golf, Van Rooyen pronto a difendere il titolo nel World Wide Technology Championship in Messico

Dopo una settimana di pausa, anche il PGA Tour torna in campo questo week end. Il circuito americano da giovedì 7 a domenica 10 si sposta in Messico, più precisamente a Los Cabos (Bassa California), sui fairway del prestigioso El Cardonal per il World Wide Technology Championship.

A difendere il titolo sarà Erik Van Rooyen che qui, l’anno scorso, portò a casa uno stupendo successo con uno score (quasi) da record (-27).

A rincorrere il montepremi di 7,2 milioni di dollari e i 500 punti FedEx Cup Fall in palio ci saranno, insieme al sudafricano, anche molti volti noti dello stretch autunnale. Tra questi, saranno della partita sicuramente Beau Hossler, Keith Mitchell, J.J. Spaun, Danny Willett, Cameron Champ e Bud Cauley.

Tra i favoriti, invece, il colombiano Nico Echavarria, vincitore dell’ultimo torneo sul PGA Tour due settimane fa in Giappone per il Zozo Championship, il filipino Rico Hoey, terzo allo Shriners Children’s Open, il tedesco Matti Schmid, che ha portato a casa due top 5 nelle ultime due gare giocate e il colombiano Camilo Vilegas, 2° l’anno scorso proprio in questo torneo.

Tra gli ex vincitori del World Wide Technology Championship presenti nel field figurano anche gli statunitensi Patton Kizzire (stagione 2017-2018) e Matt Kuchar (2018-2019). Kizzire ha all’attivo, nella stagione attuale, una vittoria (ottenuta al Procore Championship) e due top 10. Kuchar, invece, usciti dai radar negli ultimi anni, ha piazzato un ottimo terzo posto al 3M Open di fine luglio ma su 24 tornei giocati ha passato il taglio solamente 12 volte.

Il PGA Tour, dopo la tappa messicana, volerà alle Bermuda per il tradizionale Butterfield Bermuda Championship che verrà ospitato al Port Royal Golf Course di Southampton dal 14 al 17 novembre. In quell’occasione difenderà il titolo Camilo Vilegas che l’anno scorso si piazzò davanti allo svedese Alex Noren e al tedesco Matti Schmid.