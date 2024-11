Golf, il PGA Tour vola in mezzo all’Atlantico per il Butterfield Bermuda Championship. Al via anche Francesco Molinari

Tappa alle Bermuda per il PGA Tour che torna, come gli anni scorsi, su uno dei campi più iconici dell’arcipelago atlantico: il Port Royal Golf Course di Southampton. A scendere in campo per il Butterfield Bermuda Championship 2024 (6,9 milioni di dollari di montepremi e 500 FedExCup Fall Points in palio questa settimana) saranno molti dei golfisti che hanno dato spettacolo in questo finale di stagione tra cui alcuni di loro ancora alla ricerca di punti fondamentali per scalare la classifica e staccare la carta per il prossimo anno.

Tra i favoriti ci sono sicuramente 3 giocatori che questo torneo lo hanno già vinto nelle edizioni passate. Si tratta del colombiano Camilo Vilegas (2023 con lo score di -24), dell’irlandese Seamus Power (2022-2023 con un risultato finale di -19) e dello statunitense Brendon Todd (2020 con -24). Dei tre, Brendon Todd è il golfista che ha avuto la stagione migliore: 21 tagli passati su 26 eventi giocati e 2 top 10. Per Vilegas si parla, invece di soli 5 tagli passati su 24 presenze. L’irlandese Power ha altalenato per tutto il 2024 ma è comunque riuscito a passare 20 tagli su 26 e a strappare una top 10.

Da tenere d’occhio il canadese MacKenzie Hughes, 51esimo della FedExCup Fall List, con 9 top 25 di cui 5 top 10 quest’anno, il tedesco Matti Schmid, nel 2023 3° qui alle Bermuda dietro appunto Vilegas e il norvegese Alex Noren, gli statunitensi Lucas Glover, vero specialista nel vento che qui soffia costantemente, e Daniel Berger, vicinissimo ad entrare nella top 120 della FedExCup dopo il T20 in Messico che lo ha portato in 124° posizione, e il colombiano Nico Echavarria, una vittoria e un 6° posto negli ultimi due tornei.

Presente tra i green del Port Royal Golf Course anche l’azzurro Francesco Molinari che quest’anno ha giocato pochi tornei (13 del PGA) e di questi ha passato 5 tagli. L’ultima presenza di Francesco Molinari risale a fine ottobre allo Shriners Children’s Open in Nevada al TPC Summerlin dove si posizionò 59esimo.

Il PGA Tour si sposterà dopo le Bermuda sul continente americano per il The RSM Classic al Sea Island Golf Club in Georgia. Dopodiché, l’ultimo evento stagionale. l’Hero World Challenge ad Albany, Bahamas, dove difenderà il titolo Scottie Scheffler.