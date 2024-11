Golf, Edoardo Molinari 5° nella prima giornata del Final Stage delle Qualifying School. Comanda il francese Felix Mory

Spettacolare prima giornata del Final Stage delle Qualifying School per l’azzurro Edoardo Molinari sui fairway dell’Infinitum Golf di Tarragona, Spagna. L’italiano, 43enne di Torino, si trova, dopo le prime 18 buche, in 5° posizione a-7 dietro di appena 3 colpi dalla vetta della classifica. Il francese Felix Mory, infatti, ha chiuso il primo round con un importante score di -10 (6 birdie e 2 eagle), ed è riuscito a mettere dietro di sé molti volti noti del golf europeo.

Chiudono le prime 3 posizioni l’austriaco Lukas Nemecz a -9 in solitaria in 2° piazza e lo svizzero Benjamin Rusch e l’inglese Callan Barrow in T3 a -8. Ottima partenza anche per Lorenzo Scalise. Il professionista azzurro originario di Vimercate si è distinto in Spagna con un risultato, dopo il primo parziale, di -5 e si trova al 17° posto insieme, tra gli altri, al francese Clement Sordet e al britannico Jack Floydd. Scalise, partito forte con tre birdie nelle prime tre buche giocate, ha però commesso diversi errori che, nonostante la giornata di golf positiva, lo hanno relegato, appunto, in T17. Dietro di un solo colpo Filippo Celli. Partito anche lui molto bene, ha saputo tenere sotto controllo il proprio gioco e ha consegnato alla fine delle 18 buche un solido bogey-free-round con 4 birdie che gli è valso la 26° posizione a -4.

Esattamente a metà classifica, invece, Gregorio De Leo. Il 24enne, nonostante abbia girato sotto par (-1), ha faticato a trovare il pace giusto sui putt e alla fine ha consegnato 4 birdie e 3 bogey per una 73esima piazza che sta stretta al giovane talento azzurro. Attardato, invece, Renato Paratore. Il golfista romano, attualmente in pari al par dopo la prima giornata, ha avuto una partenza a rilento con 4 par e un bogey nelle prime 5 buche. Chiuse le prime 9 sopra di un colpo, è riuscito a contenere i danni e a darsi la possibilità di rimanere all’interno del torneo senza aggravare troppo la propria situazione.

La fase finale delle Qualifying School si gioca sulla lunghezza di 6 giornate e il taglio viene posto dopo le prime 72 buche. Una vera e propria maratona golfistica che oltre a provare il fisico mette a dura prova i nervi e la concentrazione. Tra i volti più noti, Eddie Pepperell, inglese classe ’91, con all’attivo due vittorie sull’European Tour (British Masters e Qatar Masters nel 2018), si trova in T48 a -2. Pepperell ha leggermente perso il proprio feeling con il bastone negli ultimi anni ma è sempre un giocatore di alto profilo e dalla molta esperienza. Brutta partenza, invece, per lo spagnolo Adri Arnaus. Il talento 30enne, che gioca in casa questa settimana, si trova a -1 in un campo che dovrebbe conoscere molto bene. Arnaus ha una vittoria sul Tour (il Catalunya Championship nel 2022).