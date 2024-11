Fritz a testa alta dopo la sconfitta con Sinner: “Partita di altissimo livello, ho avuto diverse occasioni nel primo set”

Per la seconda volta in poco più di due mesi (dopo l’ultimo atto degli US Open), Taylor Fritz cede al numero uno al mondo Jannik Sinner perdendo con un duplice 6-4 il secondo incontro di round robin alle ATP Finals 2024. Il giocatore americano si giocherà tutto domani contro l’australiano Alex De Minaur in un match cruciale per la qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo di fine stagione.

“È stata una partita di altissimo livello da entrambe le parti. Sento di aver giocato veramente bene, così come lui. Credo ci siano molte cose positive che posso portarmi da questa partita. Non mi ha dato molte chance. Sento che molti dei punti che ho ben giocato e ho vinto, derivavano da miei meriti, dall’ottimo tennis che stavo giocando. Sfortunatamente nel primo set ho avuto diverse occasioni da 15-30, ma non sono riuscito a concretizzare“, il commento dello statunitense a fine match in conferenza stampa.

“Non ho giocato punti di qualità veramente alta come nel resto del match. In quelle situazioni, nei momenti importanti, lui ha giocato meglio. Un po’ frustrante nel secondo set: in una di quelle situazioni sul 30 pari, ho giocato veramente un bel punto, ma lui ha tirato un passante meraviglioso. Questa è stata la vera differenza in questa partita. Il perché del suo incredibile anno. Questo è perché è numero 1 al mondo. La partita è stata equilibrata, ma ha giocato molti punti chiave, semplicemente un po’ meglio“, ha aggiunto il numero 5 del ranking.

Sul fatto che questa sia la miglior superficie per Sinner: “Penso abbia senso dire che sia molto bravo indoor, in condizioni che gli permettono di giocare da fondocampo. Non ci sono elementi esterni, puoi colpire la palla come vuoi. Anche io amo giocare indoor. Quando abbiamo giocato lo Us Open c’era un po’ di vento, e sento che oggi ha giocato molto meglio. In generale, il livello della partita è stato più alto“.