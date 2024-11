Frederic Vasseur ammette: “Ferrari con tanto sottosterzo, dobbiamo lavorare!”

Non sono state le qualifiche si augurava la Ferrari in questa giornata dedicata al time-attack per la Sprint Race di domani. A Lusail (Qatar), penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno terminato rispettivamente in quarta e quinta posizione, manifestando non pochi problemi di sottosterzo.

Una condizione che non si era presentata quando le due SF-24 si erano disimpegnate piuttosto bene nel corso delle prove libere. Evidentemente, con l’abbassamento delle temperature le vetture del Cavallino Rampante sono andate in difficoltà e questa non è una buona notizia nell’ottica della lotta per il titolo costruttori. La McLaren ha piazzato in prima e terza posizione nello schieramento di domani il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri. Secondo, tra le due MCL38, il vincitore della gara di Las Vegas, George Russell (Mercedes). Sesto il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull).

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal del Cavallino, Frederic Vasseur: “Avevamo una macchina decisamente migliore nel corso delle prove libere di oggi, ma nel time-attack abbiamo sofferto molto il sottosterzo. Speriamo di fare meglio nel corso del week end, ben sapendo che la maggior parte dei punti si faranno nel GP, ma bisogna lavorare“, ha ammesso l’ingegnere francese.

“Dovremo sfruttare gli interventi che potremo fare sulla macchina. Al momento non sappiamo quale potrebbe essere il rendimento sulla lunga distanza perché una vera e propria simulazione non è stata fatta. Domani, visto che la Sprint si disputerà nel pomeriggio, per noi potrebbe essere meglio per il problema del graining“, ha concluso Vasseur.