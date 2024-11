Francesco Passaro e l’obiettivo top-100: l’azzurro in ballo nel Challenger di Maia

Un tentativo estremo. La stagione del tennis è terminata per quanto concerne il massimo circuito ATP, mentre per quello Challenger ancora dei tornei sparsi per il mondo ce ne sono. Tra questi, va considerato per un motivo preciso l’evento a Maia, in Portogallo, dove Francesco Passaro cercherà di andare il più avanti possibile e tentare il colpo per entrare in top-100.

Il tennista umbro ha sconfitto all’esordio con il punteggio di 6-2 6-4 il francese Maxime Janvier (n.267 ATP) e negli ottavi di finale affronterà il lituano Vilnius Gaubas (n.187 del mondo). Passaro dovrà vincere questo torneo per sperare di essere nel gruppo dei migliori 100 tennisti del pianeta, dovendo però prestare attenzione anche ad altri che stanno giocando questa settimana.

In caso di vittoria, l’azzurro si porterebbe a quota 620 punti nella classifica e diventerebbe n.98 del ranking virtuale, senza però considerare i riscontri altrui. Un 2024 nel quale il perugino ha fatto molto bene in primavera, riuscendo a raggiungere il terzo turno degli Internazionali d’Italia, passando dalle qualificazioni, e a vincere due Challenger prestigiosi come quello di Genova e di Torino.

Vedremo se questo percorso sarà sublimato dal traguardo descritto, che potrebbe anche consentirgli di evitare le forche caudine delle qualificazioni ai prossimi Australian Open (12-26 gennaio 2025).