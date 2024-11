Francesco Bagnaia pronto alla battaglia: “Importante essere in pole, per dare un segnale a Martin”

La risposta che si doveva dare. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Pecco si è esaltato nel time-attack, costretto a dare fondo a tutte le sue risorse per mettersi alle spalle un Jorge Martin scatenato. Entrambi sono scesi abbondantemente sotto il record della pista precedente e ne è venuta fuori una battaglia stellare.

Nel time-attack ha prevalso Bagnaia, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato quanto anche psicologicamente fosse importante partire dalla p.1: “Sono riuscito a sfruttare bene la gomma al primo tentativo del secondo run. Il tempo è incredibile e sono molto contento“, le prime parole del due-volte iridato, capace di siglare il crono di 1:56.337 davanti a Martin di 216 millesimi.

“Non mi potevo accontentare del secondo posto perché sapevo quanto sarebbe stato importante partire davanti a lui anche per dare un segnale dal punto di vista mentale. So quanto peso possa avere psicologicamente, dal momento che entrambi abbiamo dato il 100%. Sono stato in grado di fare la differenza soprattutto negli ultimi due settori, ora pensiamo alla Sprint e alla gara di domani“, ha concluso Pecco.

Sprint Race che inizierà dalle 08.00 italiane odierne e già la partenza sarà un momento importante, perché chi sarà davanti forzerà per fare un gap e costringere l’altro a sforzare non poco le gomme. Da capire se qualcuno saprà inserirsi, soprattutto per le esigenze di Bagnaia di recuperare punti in classifica rispetto all’iberico.