Fenerbahce-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Trasferta in casa della prima della classe per l’Olimpia Milano nella dodicesima giornata di Eurolega. La squadra di Ettore Messina fa visita, infatti, al Fenerbahce, che guida la classifica con nove vittorie in undici partite. Questa è anche la grande notte di Nicolò Melli, che è sicuramente l’atteso ex della serata dopo i suoi trascorsi gloriosi anche da capitano con la maglia di Milano.

L’Olimpia non è mai riuscito a trovare continuità nella sua stagione europea, con un cammino davvero troppo altalenante. Le sconfitte con Zalgiris e Alba Berlino pesano tantissimo su una classifica che poteva essere decisamente migliore per Shields e compagni, che ora hanno un record di 5 vittorie e 6 sconfitte. Nelle ultime cinque partite comunque sono arrivate quattro vittorie, compreso il successo sul campo del Partizan e quindi Milano spera in un nuovo guizzo fuoricasa per dare la definitiva svolta alla sua stagione.

Dall’altra parte c’è un Fenerbahce che è reduce da sei vittorie consecutive, l’ultima ottenuta sul campo della Virtus Bologna in un arrivo in volata deciso dai canestri di Guduric ed Hayes-Davis. La squadra di Jasikevicius sta volando in questo avvio di Eurolega e vuole assolutamente proseguire il suo cammino.

Il match Fenerbahce-Olimpia Milano, valevole per la dodicesima giornata dell'Eurolega 2024-2025, si giocherà domani alle ore 18.45.

