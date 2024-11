Federica Brignone allontana la pressione: “La favorita non sono di certo io”

Si sposta in Nord America la Coppa del Mondo di sci alpino, che nel fine settimana vedrà andare in scena due gare tecniche del settore femminile: domani si terrà il gigante, mentre domenica è previsto lo slalom. Alla vigilia della prova tra le porte larghe hanno parlato al sito federale Federica Brignone, Marta Bassino ed il DT dell’Italia, Gianluca Rulfi.

Federica Brignone indosserà il pettorale di leader della specialità dopo la vittoria di Soelden: “A Copper abbiamo svolto un superlavoro su scorrevolezza e velocità, con soli due giorni di gigante. Purtroppo a Killington le condizioni della neve non sono ideali, le temperature sono alte e c’è poca neve. Non sappiamo cosa troveremo, ma sarà così per tutte, quindi non ci sono scuse“.

L’azzurra ha vinto sulla Superstar nel 2018: “Sto sciando abbastanza bene, la donna da battere non sono certamente io, so solo che la mia gara sarà contro il tempo e non contro le avversarie. Farò il mio massimo, vedremo cosa verrà fuori. Da qui alla fine della stagione sarà una lunga corsa a tappe, sarà importante rimanere costante nel rendimento fino a marzo“.

Marta Bassino è soddisfatta del lavoro svolto: “Mi sento bene, era importante sfruttare al meglio le due settimane a Copper e ci siamo riuscite. La pista di Killington mi piace, presenta tratti tecnici che mi si adattano bene, penserò solamente ad attaccare“.

Il direttore tecnico dell’Italia, Gianluca Rulfi, spiega: “Dopo il proficuo periodo di allenamento a Beaver Creek, siamo arrivati a Killington e abbiamo trovato prati sostanzialmente verdi. La pista è sistemata, ma la FIS ha annullato la sciata della vigilia, c’è un altro tratto turistico per lo sci libero al mattino che non è granché, ma ci adeguiamo“.

Non ci sono scenari migliori per le prossime gare: “Anche a Mont Tremblant le cose non sono messe meglio per i due giganti della settimana prossima. La FIS ha posticipato il controllo della pista di qualche giorno perché è previsto un abbassamento delle temperature nel weekend, se fosse così in 4-5 giorni dovrebbero preparare la pista, ma arriveremmo al gancio“.