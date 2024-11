F1, Verstappen guida l’Acura GTP a Las Vegas

Max Verstappen ha guidato in un evento a Las Vegas l’Acura ARX-06 GTP regolarmente iscritta nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il tre volte campione del mondo ha testato la LMDh che corre esclusivamente negli USA, ma che sarebbe eleggibile anche per militare nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza nella 24h Le Mans.

L’olandese ha passato quindi del tempo in pista a pochi giorni dalla ripresa del Mondiale nello Stato del Nevada con il GP di Las Vegas, round che precederà le tappe in Medio Oriente tra Qatar ed Abu Dhabi.

Il #1 di Red Bull non ha mai nascosto il desiderio di gareggiare un giorno nella 24h Le Mans, obiettivo che sicuramente non potrà raggiungere l’anno prossimo vista la concomitanza tra la massima formula e la competizione di durata più famosa al mondo.

Honda (Acura in America), inoltre, non gareggia nel FIA WEC e di conseguenza non potrebbe correre la maratona francese. Non è però da escludere categoricamente il possibile impegno del pluricampione del mondo in IMSA, magari già nella prossima 24h di Daytona in programma a fine gennaio. Verstappen, una volta ricevuto il permesso da parte di Red Bull, potrebbe occupare il quarto ed ultimo sedile libero in casa Acura Shank Racing, squadra che dal 2025 tornerà a gestire le ARX-06 nell’importante campionato statunitense riservato alle GT ed ai prototipi.

Ovviamente il condizionale resta d’obbligo trattandosi di una pura ipotesi che assomiglia tanto ad una provocazione, magari non troppo distante dalla realtà…