F1 su TV8: orari in chiaro GP Las Vegas 2024, il programma dal 22 al 24 novembre

Il Gran Premio di Las Vegas sarà il terz’ultimo atto dell’edizione 2024 del Mondiale di F1. Comincia il “trittico conclusivo”, poiché sono programmate tre gare nell’arco di tre settimane. Curioso come si sia deciso di associare un appuntamento negli Stati Uniti a due in Medio Oriente, imponendo quindi un viaggio lunghissimo nel mezzo. Evidentemente, non si poteva fare altrimenti.

Bisogna fare immediatamente chiarezza riguardo un equivoco legato a date e orari, perché ufficialmente l’evento andrà in scena da giovedì 21 a sabato 23 novembre. Attenzione però, nel pieno stile di vita della “capitale mondiale dell’intrattenimento”, la F1 sarà impegnata in tarda serata o in notturna. Così, il fuso orario gioca un simpatico scherzetto.

Il Nevada è 9 ore indietro rispetto al nostro Paese. Dunque, la sera di Las Vegas è la prima mattina italiana! Questo significa che il GP scatterà alle 22.00 locali di sabato 23 novembre, ma alle nostre longitudini comincerà alle 7.00 di domenica 24 novembre. Dalle nostre parti il GP di Las Vegas sarà l’equivalente di una gara asiatica! Dunque, come seguirlo in TV?

F1 – PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2024

VENERDÌ 22 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.30-4.30, Prove libere 1

Ore 7.00-8.00, Prove libere 2

SABATO 23 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.30-4.30, Prove Libere 3

Ore 7.00, Qualifiche

DOMENICA 24 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

F1 – GP LAS VEGAS 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Las Vegas. Non vi sarà alcun modo di seguire in chiaro le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Nevada. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 23 NOVEMBRE (DIFFERITA)

Ore 14.00 Qualifiche

DOMENICA 24 NOVEMBRE (DIFFERITA)

Ore 14.00, GARA