F1, Sergio Perez: “Non ho dubbi che il team punti su di me, a Las Vegas occhio alle temperature”

Sergio Perez prova a guardare con fiducia in direzione del finale di stagione. Si incomincerà con il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, una tappa che sulla carta non appare la migliore per il team Red Bull, ma che potrebbe racchiudere in sé parecchie sorprese.

Il pilota messicano, reduce da una annata ben al di sotto delle attese, cerca riscatto e proverà a sfruttare al massimo queste ultime tre gare. Sia per motivazioni personali, sia per zittire le voci che lo vorrebbero appiedato dal team di Milton Keynes. Anzi, nel paddock di Las Vegas si parla già di una richiesta di 20 milioni di dollari di “Checo” nel caso la Red Bull decida di licenziarlo.

Ad ogni modo, il nativo di Guadalajara manifesta certezze e ottimismo nei confronti della sua scuderia: “Non ho dubbi che il team mi stimi e che si fidi delle mie qualità. Loro sanno quello che posso dare fuori e dento la pista. Ne sono certo. Anche perché, altrimenti, non mi avrebbero proposto il rinnovo di contratto”.

Passando alla pista, Sergio Perez analizza vettura e valori in pista a Las Vegas: “Questa settimana correrò con le medesime specifiche che aveva Max Verstappen in Brasile. Abbiamo capito che la direzione giusta può essere quella, per cui vogliamo proseguire in quella direzione. Sappiamo che non sarà il nostro tracciato migliore, anche se un anno fa Max ha vinto e io sono arrivato terzo. La sensazione è che le Ferrari potrebbero essere le più veloci assieme alle McLaren. Le basse temperature della notte potrebbero davvero mettere in difficoltà le gomme”.