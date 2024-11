F1, Max Verstappen sul weekend di Las Vegas: “Non è certo il mio circuito preferito. Ferrari favorite”

Max Verstappen ha tanti pregi. Oltre a essere un pilota di altissimo livello, pronto a entrare nel Gotha della Formula Uno, è una persona che non ama utilizzare giri di parole. Se una cosa non gli va bene, non ha alcun problema a comunicarlo. Negli ultimi anni il tre volte campione del mondo ha messo nella cerchia delle cose che non sono di suo gradimento le Sprint Race e il Gran Premio di Las Vegas.

Ed è proprio il circuito del Nevada il palcoscenico del prossimo appuntamento della stagione, il numero 22. Un tracciato cittadino che, come ha ribadito il pilota della Red Bull nel corso della conferenza stampa odierna, proprio non solletica il suo palato: “Capisco perché siamo qui. Lo capisco sia dal punto di vista degli affari che da quello delle corse. Ma non sarà mai il mio circuito preferito. Non ho un giudizio così negativo su questa gara, ma preferisco i circuiti con curve ad alta velocità, quindi è una questione di preferenze personali. Ma non è un brutto Gran Premio, anche la città è fantastica”.

Dopo la pesantissima vittoria di Interlagos, è tempo di tornare sul gradino più alto del podio per il pilota olandese? Le sue previsioni appaiono meno certe: “Se potrò vincere? Ci manca ancora velocità sull’asciutto. Quindi non è che all’improvviso tutto sia andato alla grande perché abbiamo vinto in Brasile. Il bagnato ha fatto la differenza. Il titolo non è ancora chiuso e ci sono ancora tanti punti in palio. Penso che le Ferrari saranno le vetture da battere e per tutti ci saranno due grandi incognite: le gomme e il freddo”.

A Las Vegas potrebbe già arrivare la matematica certezza del quarto alloro iridato. Un pensiero che, al momento, non scalda troppo il cuore di “Super Max”: “La pressione riguarda più il fatto che voglio sempre fare il meglio che posso. Non si tratta del titolo in sé. Voglio provare comunque a godermi il fine settimana, vedremo quanto saremo competitivi”.