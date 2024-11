F1, Sergio Perez cambia telaio sulla sua Red Bull in Brasile per provare ad uscire dalla crisi

Sergio Perez non vede ancora la luce in fondo al tunnel e prova a giocarsi la carta della disperazione, chiedendo alla Red Bull di sostituire il telaio sulla sua vettura. Il Drink Team ha deciso di assecondare la richiesta del pilota messicano, montando un’altra scocca sulla RB20 che guiderà Checo nel corso del weekend di Interlagos.

“Gli abbiamo cambiato il telaio, cosa che possiamo fare. Ci ha chiesto se potessimo farlo e gli abbiamo risposto di sì. I ragazzi hanno un po’ di lavoro da fare, ma non gli è dispiaciuto“, ha dichiarato ai media il capo ingegnere Paul Monaghan durante il venerdì del Gran Premio del Brasile 2024 di Formula Uno (fonte: Motorsport.com). In realtà non si tratta di un telaio nuovo, bensì di un’unità già utilizzata in altre prove del campionato.

Perez non ha ancora a disposizione la versione aggiornata del fondo introdotta ad Austin sulla macchina di Max Verstappen, con il messicano che dovrebbe usufruirne nella prossima tappa a Las Vegas. “Checo ha una specifica diversa da Max. Quindi, se si guarda alla parte esterna, la differenza è minima. Si tratta di una piccola differenza. L’entità è, direi, abbastanza piccola da non causare una differenza significativa rispetto a Max“, spiega Monaghan.

Sul motivo di questa gestione degli sviluppi: “Abbiamo scelto questo approccio puramente e semplicemente perché è il modo migliore di gestire due vetture, garantendo che possiamo fare manutenzione in modo equo con i ricambi“.

Il capo ingegnere della Red Bull ha poi fornito il suo punto di vista sulle difficoltà riscontrate da Perez con i freni nelle ultime gare: “Non so se ci fosse qualcosa di particolarmente sbagliato nella macchina, ma il materiale dei freni non lo mettiamo per più eventi. Possiamo variare la temperatura dei freni. Anche lui può variare la temperatura dei freni se rimane nel traffico e così via. Ma credo che abbiamo risolto i dubbi che avevamo su questo aspetto“.