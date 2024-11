F1, Paul Aron sarà il terzo pilota della Alpine. Briatore: “Uno dei migliori talenti, c’è un ricambio generazionale”

Paul Aron è in piena lotta per vincere il campionato di F2, ma per il pilota estone sono già arrivate belle notizie in vista del fine settimana riservato al GP di Abu Dhabi che chiude la stagione. Il 20enne, che negli Emirati Arabi Uniti ha conquistato la quarta pole position stagionale nella serie cadetta, avrà un futuro in F1: nel 2025 sarà infatti il terzo pilota della Alpine.

La scuderia francese ha deciso di promuovere questa giovane promessa, che fino all’anno scorso era membro del Mercedes Juniors Team. Il giovane prenderà il posto dell’australiano Jack Doohan, che da collaudatore del team è stato promosso a titolare per affiancare il francese Pierre Gasly, visto che l’altro transalpino Esteban Ocon si accaserà alla Haas.

Il pilota di Tallin, quest’anno capace di salire sul podio in F2 per ben sette volte con la Hitech, ha dichiarato: “È incredibilmente speciale entrare a far parte del BWT Alpine Formula One Team. Questo è un posto ideale per qualsiasi giovane pilota e sono davvero contento che Flavio Briatore e Oliver Oakes mi abbiano dato questa opportunità. Prima del 2025 e del duro lavoro che mi aspetta come pilota di riserva del team, ho un campionato su cui concentrarmi per il resto dell’anno e darò il massimo per competere per il titolo. Non vedo l’ora di iniziare davvero il lavoro e di continuare il mio percorso professionale nel motorsport“.

Flavio Briatore, Consigliere Esecutivo della Alpine, ha dichiarato: “Siamo molto contenti che Paul si sia unito al BWT Alpine Formula One Team come nostro pilota di riserva 2025. In questo momento c’è un cambio generazionale in Formula 1, come vediamo con molti giovani piloti che entrano in questo sport, e hanno un impatto. Crediamo che Paul sia uno dei migliori talenti e non vediamo l’ora di farlo diventare un pilota di F1“.