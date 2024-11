F1, Oscar Piastri: “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. La penalizzazione? Ha inciso poco”

Oscar Piastri prova a guardare oltre al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit il team color papaya ha vissuto un fine settimana al di sotto delle attese, anche se nel confronto diretto con la Ferrari si può parlare di “danni limitati”.

Sul tracciato del Nevada è arrivato il successo di George Russell davanti a Lewis Hamilton per 7.3 secondi, mentre è terzo Carlos Sainz a 11.9. Quarto Charles Leclerc a 14.2, quinto Max Verstappen a 16.5, mentre Lando Norris e Oscar Piastri non sono andati oltre la sesta e settima posizione.

Non solo, il pilota australiano si è visto comminare una penalizzazione per una posizione non corretta sullo schieramento di partenza. 5 secondi che, a quanto pare, non hanno fatto la differenza, secondo Oscar Piastri: “Non penso che quella penalizzazione abbia stravolto la mia gara. Non avevo comunque il passo per competere con i primi della classe. Peccato però che, dopo il ritorno in pista, sono finito nella pancia del gruppo e in quelle condizioni non è mai facile correre”.

Il pilota del team McLaren prosegue nella sua analisi: “Sapevamo che questa sarebbe stata una tra le piste più insidiose per noi e ci aspettavamo che la Ferrari fosse forte. Non è andata come avremmo voluto, ma penso che ci aspettassimo che le cose potessero andare anche peggio. Speriamo che il Qatar rappresenti un buon weekend per noi.”