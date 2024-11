F1, Oscar Piastri: “Entusiasta di partire dalla pole nella Sprint, proverò a vincere”

Dopo aver faticato per tutto il giorno a tenere il passo del suo compagno di squadra, Oscar Piastri batte un colpo nel primo momento clou del weekend di Interlagos e si prende la pole position per la Sprint del Gran Premio del Brasile 2024, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

L’australiano della McLaren si è superato all’ultimo giro della Sprint Qualifying, beffando Lando Norris per soli 29 millesimi e ottenendo la miglior posizione di partenza possibile in vista della mini-gara del sabato. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari davanti al leader del campionato Max Verstappen (4°) e all’altra Rossa di Carlos Sainz (5°).

“È stata una sessione complicata, mi sentivo a mio agio all’inizio e poi il grip è cominciato ad aumentare durante la sessione. È un po’ difficile capire che direzione prendere su queste piste, ma ho cercato di fare un giro veloce e sono contento di aver ottenuto la pole. Il mio primo giro non è stato fantastico, sapevo che c’erano alcuni punti in cui potevo migliorare. Il secondo giro è stato buono, le gomme hanno retto e sono davvero molto contento“, racconta Piastri.

Sulle prospettive in vista della Sprint Race brasiliana: “Sono entusiasta di partire dalla pole, cercherò naturalmente di vincere e poi vedremo. Sarà una Sprint molto diversa dall’anno scorso con l’asfalto nuovo, e vedremo anche come saranno le temperature e il meteo. Partirò dalla miglior posizione possibile e cercherò di mantenerla fino alla fine“.