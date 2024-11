F1 oggi, GP Las Vegas 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 24 novembre, andrà in scena il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato cittadino dello Stato del Nevada, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto che la gara si terrà in sessione notturna e le temperature basse saranno chiaramente un fattore.

Il via è previsto alle ore 22.00 locali di sabato 23 novembre e i piloti dovranno essere abili a gestire al meglio le gomme per non avere problemi di graining. Nel corso delle qualifiche e anche delle prove libere si è vista una grande Mercedes, capace di conquistare la pole-position con il britannico George Russell. Alle sue spalle si sono classificati la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la sorprendente Alpine del francese Pierre Gasly.

L’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc sarà un seconda fila (quarto) e cercherà di recuperare fin dalla partenza per far valere il maggior feeling sul passo gara. Si prevede poi una gara nella gara dal momento che Max Verstappen (Red Bull), quinto in griglia, potrebbe chiudere la partita per il campionato piloti, se riuscisse a precedere Lando Norris (McLaren), sesto nello schieramento.

Il GP di Las Vegas, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara partire rispettivamente dalle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa negli States.

GP LAS VEGAS F1 2024 OGGI IN TV

Domenica 24 novembre (orario italiano)

Ore 07.00 F1, Gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 24 novembre

Ore 14.00 F1, Gara (50 giri) – Differita tv in chiaro.