F1, Magnussen non recupera e salta tutto il weekend in Brasile. Nuova chance per Bearman

Kevin Magnussen, dopo aver dovuto rinunciare alle prove libere e alla Sprint Qualifying di oggi, è costretto a dare forfait anche per il resto del weekend a Interlagos. Il danese della Haas resta dunque fuori dai giochi a causa di un malessere e, dopo essere stato visitato nuovamente nelle ultime ore, non è stato dichiarato idoneo per gareggiare nel Gran Premio del Brasile 2024 di Formula Uno.

Oliver Bearman prenderà dunque il suo posto anche nelle qualifiche e nella gara lunga della domenica, dopo aver firmato un ottimo decimo posto nella Sprint Qualifying battendo il quotato compagno di squadra tedesco Nico Hulkenberg (12° ed eliminato in Q2).

“Dopo che Ollie è salito sulla VF-24 per le sessioni di oggi a causa della malattia di Kevin, possiamo confermare che il pilota britannico completerà l’intero weekend del Gran Premio del Brasile con il team. Auguriamo a Kevin una pronta e completa guarigione“, il comunicato ufficiale della squadra americana.

Following Ollie stepping into the VF-24 for today’s sessions due to Kevin’s sickness, we can confirm that the British driver will now complete the full #BrazilGP weekend with the team.

We wish Kevin a full and speedy recovery. #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/fqcXeJApQJ

