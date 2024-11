F1, Leclerc rischia una penalità a Las Vegas: rebus Ferrari per il titolo costruttori

È tempo di riflessioni a Maranello in casa Ferrari quando mancano meno di dieci giorni alle prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Rossa, dopo un weekend sottotono in Brasile, ripone grandi aspettative sulla prossima gara in Nevada per guadagnare terreno sulla McLaren (distante 36 punti) e restare in lizza per il titolo costruttori.

Gli ingegneri della casa emiliana dovranno prendere però una decisione molto delicata, che potrebbe rendere tutto in salita il fine settimana di Charles Leclerc a Las Vegas. Il monegasco rischia infatti di incappare in una penalità da scontare sulla griglia di partenza, nel caso in cui dovesse essere montata una nuova power-unit sulla sua SF-24.

Leclerc ha ormai raggiunto il limite massimo stagionale di tutti i componenti: motore a combustione interna, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia, centralina e cambio. Il quarto e ultimo motore del ferrarista era stato montato addirittura nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort prima della sosta estiva, quindi ha già accumulato un chilometraggio importante pur non avendo disputato tutte le sessioni (negli ultimi mesi sono state riutilizzate anche vecchie unità).

La situazione è dunque abbastanza critica e Las Vegas rappresenta probabilmente l’ultima occasione per scontare penalità “strategicamente”, smarcando la quinta power-unit dell’anno e non avendo più problemi con la rotazione delle componenti fino ad Abu Dhabi. Il circuito statunitense consente di rimontare in gara, grazie ai suoi lunghi rettilinei, quindi partire in fondo al gruppo non comprometterebbe necessariamente la corsa di Charles.