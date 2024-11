F1, Lando Norris: “La simulazione di qualifica è andata bene, il long-run è stato scioccante”

Lando Norris ha chiuso in piazza d’onore la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2024, valevole come terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren si è rivelato molto competitivo sul giro secco, avvicinandosi a soli 11 millesimi dal miglior tempo della Mercedes di George Russell, mentre nella simulazione di passo gara ha fatto più fatica.

“È andata bene con poco carburante. Con il pieno, invece, è stato scioccante. Ci sono tante cose da analizzare per capire perché soffriamo con quel tipo di configurazione. Abbiamo avuto tanto graining e le cose non sono andate come speravamo, ho faticato parecchio“, il commento del 25enne nativo di Bristol.

“Abbiamo tempo per lavorarci sopra, quindi direi che è stata una sessione divisa a metà: bene in simulazione di qualifica, male nel long-run“, ha aggiunto Norris ai microfoni di Sky Sport analizzando le prime due sessioni di prove libere sulla Strip.