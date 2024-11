F1, Lando Norris: “Ferrari e Mercedes sono fuori portata per noi. Domani sfrutteremo la nostra velocità”

Lando Norris non ha troppi motivi per sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino del Nevada, infatti, il pilota del team McLaren ha sofferto nel momento clou, rimanendo a debita distanza dalla prima fila, finendo anche alle spalle di Ferrari (rivale nella classifica costruttori) e Max Verstappen.

La pole position porta la firma di George Russell con una Mercedes ottima sulla Strip, con il tempo di 1:32.312, precedendo Carlos Sainz per appena 98 millesimi. Terza posizione per un sorprendente Pierre Gasly a 352 millesimi dalla vetta, davanti a Charles Leclerc quarto a 471. Quinto crono per Max Verstappen a 485, sesto proprio per Lando Norris a 696, che precede Yuki Tsunoda settimo a 717, Oscar Piastri, ottavo a 721 millesimi, quindi nono Nico Hulkenberg e decimo Lewis Hamilton.

Al termine della Q3, il pilota classe 1998 ha analizzato quanto avvenuto sul tracciato cittadino del Nevada: “Non la nostra migliore qualifica. La vettura ha sofferto a livello di grip, soprattutto nelle curve 1-2. Abbiamo fatto il massimo ma, oggettivamente, oggi non eravamo prestazionali tanto da puntare alla prima fila”.

Pensando alla gara, Lando Norris tiene i piedi ben saldi al terreno: “Farò tutto quello che posso domani. Non mi arrenderò fino alla fine. Sono qui per fare del mio meglio. Siamo veloci nei rettilinei, quindi spero che questo possa tornare a nostro vantaggio nel momento dei sorpassi. Posizione? Sarà dura pensare al podio. Ferrari e Mercedes sembrano imprendibili, ce la giocheremo con le Red Bull”.