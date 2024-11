F1, Lando Norris: “Da Interlagos pensavo di cedere la vittoria a Piastri. La pista chiede molto a livello fisico”

Lando Norris sorride dopo aver concluso in un particolare secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail il pilota inglese ha compiuto un atto davvero notevole: dopo aver condotto la gara sin dal primo metro, ha ceduto la vittoria al compagno di team Oscar Piastri, rendendo il favore della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo.

La gara, quindi, va a Oscar Piastri, che precede Lando Norris per 136 millesimi dopo il sorpasso sul traguardo, mentre è terzo George Russell a 410. Quarta posizione per Carlos Sainz a 1.326, quinta per Charles Leclerc a 5.0 davanti a Lewis Hamilton, sesto a 5.6. Settimo Nico Hulkenberg a 8.5, mentre è solamente ottavo un anonimo Max Verstappen a 10.3.

Al termine della Sprint Race il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Abbiamo centrato la doppietta e massimizzato i punti, per cui abbiamo raggiunto l’obiettivo di giornata. Il passo gara era buono ma avrei potuto spingere un po’ di più, ma volevo dare una mano a Oscar Piastri dandogli il DRS per difendersi da George Russell”.

Il momento clou, come detto, è arrivato proprio sotto la bandiera a scacchi: “Lo swap di posizioni? Eravamo abbastanza vicini con Oscar, non è stato facilissimo, ma lo avevo programmato sin da Interlagos. Il team, sinceramente, me l’aveva sconsigliato, ma ho voluto farlo comunque. La pista è molto più veloce rispetto ad un anno fa, per cui a livello fisico è molto stancante. Un aspetto da valutare in vista di qualifiche e gara di domani”.

A questo punto il programma del weekend qatariota propone le qualifiche alle ore 19.00 italiane, che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara domenicale che vedrà lo spegnimento sei semafori alle ore 17.00.