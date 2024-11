F1, incidente per Sainz: la Ferrari rischia di avere una macchina in meno nel GP del Brasile

Brutte notizie per la Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile, una delle più pazze possibili a causa della pioggia che si sta abbattendo sul circuito di Interlagos. Tra coloro che hanno pagato le conseguenze della pista molto viscida c’è anche Carlos Sainz.

Il pilota della Ferrari è finito a muro a 5’51” dalla fine della seconda sessione di qualifica, causando una bandiera rossa. Nella ‘esse’ che comprende curva 1 e curva 2, l’iberico ha perso il controllo nell’approcciarsi verso destra, forse a causa delle gomme non ancora in temperatura. Qualunque sia la motivazione, Sainz finisce a muro con il lato destro della monoposto, distruggendo l’alettone posteriore.

E non è sicuramente una buona notizia per Sainz come per la Ferrari tutta. A causa del poco tempo che manca dalla partenza della gara, che prenderà il via alle 16.30 italiane: per i meccanici della Rossa ci sono dunque poco meno di quattro ore a disposizione per poter sistemare la monoposto, seppur il pilota è apparso ottimista. Ma il tempo rimane poco: il rischio di avere una Ferrari in meno esiste, e sarebbe una mazzata per la lotta alla classifica costruttori.

Ferrari have only got four hours to fix the damage to Sainz’s car for the race… pic.twitter.com/zw92d0bL7D — Autosport (@autosport) November 3, 2024

Con questo errore lo spagnolo, promesso sposo della Williams, partirà 13°, considerando la penalità di Max Verstappen. Per lui sarebbe dunque una gara di rimonta per poter portare punti importanti per provare l’assalto al primo posto nei costruttori. Ma prima bisogna capire se riuscirà a partire.