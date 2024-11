F1, il Mondiale piloti 2024 si chiuderà a Las Vegas? Sarebbe l’epilogo perfetto per Liberty Media…

Max Verstappen ha un vantaggio di 62 punti su Lando Norris quando ne restano 86 da assegnare. Tutti gli altri piloti sono matematicamente fuori gioco dalla contesta per il titolo. Il Gran Premio di Las Vegas programmato nel weekend (sabato locale, domenica mattina europea) potrebbe pertanto consegnare all’olandese la quarta corona iridata della carriera.

La situazione si verificherebbe se il ventisettenne della Red Bull dovesse conservare 60 lunghezze di margine sul venticinquenne della McLaren. Non bisogna difatti dimenticare come in Qatar sia programmata una Sprint. Fare i conti si annuncia, pertanto, piuttosto semplice. Banalmente, a Super Max sarà sufficiente tagliare il traguardo davanti al britannico per chiudere aritmeticamente la contesa.

Se l’eventualità si verificasse, il Mondiale verrebbe chiuso a Las Vegas per la terza volta in quattro GP disputati nell’iconografica città statunitense! Difatti, nel 1981 e 1982, le surreali competizioni tenutesi nel parcheggio del Caesars Palace (only in America un casinò può avere un parcheggio così grande da poter contenere una pista di F1, seppur dal lay-out degno di un kartodromo o di un’esibizione) assegnarono i rispettivi Mondiali.

La dinamica sarebbe clamorosa, poiché ci troveremmo di fronte a una percentuale del 75% delle edizioni a risultare decisive per il titolo. Un accadimento, ancora tutto da verificare, che sarebbe comunque pienamente aderente alle caratteristiche di Las Vegas, dove lo spettacolo e lo show sono di casa. Quale epilogo migliore, per il 2024, di un titolo iridato deciso proprio nel Saturday night americano?

Tutto a beneficio di Liberty Media, che ha fortemente voluto la corsa del Nevada, subito impostasi nel 2023 come un evento dove non sono mancati imprevisti ed emozioni. L’anno scorso furono accessori al Mondiale (già chiuso in Qatar, dove si correrà settimana prossima). Non è così in questo 2024, in cui viene da chiedersi cosa potrebbe essere stato preparato a Las Vegas per celebrare adeguatamente l’eventuale Iride di Verstappen…