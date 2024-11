F1, GP San Paolo 2024. Sprint e qualifiche, la Ferrari per proseguire la prepotente rimonta sulla McLaren

Nella giornata odierna l’autodromo di Interlagos sarà teatro della Sprint e delle Qualifiche del Gran Premio di San Paolo. La mini-gara avrà luogo a partire dalle ore 15:00 del nostro Paese, mentre la sessione atta a determinare lo schieramento di partenza del GP vero e proprio si disputerà alle 19:00 italiane.

Mini-gara sì, ma comunque dal peso specifico notevole, considerando come sia il Mondiale piloti che quello costruttori siano ancora in bilico. In ottica ferrarista, chiaramente si guarda alla classifica riservata ai team, dove la Scuderia di Maranello sta provando a imbastire una prepotente rimonta ai danni della McLaren.

Il Cavallino Rampante, grazie ai trionfi di Austin e Ciudad de Mexico, si è riportato a 29 punti dal Team di Woking. Un recupero impressionante, se si pensa a come dopo il GP di Singapore vi fossero 75 lunghezze di distanza. Oggi le differenze di punteggio saranno minime, ma in una situazione così incerta, “tutto fa brodo” e quando si arriva in volata, anche un centimetro può fare la differenza.

Nella graduatoria riservata ai piloti, Max Verstappen proseguirà invece a “fare catenaccio” nei confronti di Lando Norris. L’olandese mantiene 47 punti di vantaggio sul più giovane britannico e, pur soffrendo da mesi, sta tenendo a distanza l’arrembante inglese. Charles Leclerc fa da terzo incomodo, ma si trova a -71 da chi mena le danze. Uno strappo verosimilmente troppo ampio per essere colmato, ma il monegasco e Carlos Sainz giocano un’altra partita. Non per sè, bensì per la squadra.