F1, GP Qatar 2024: numeri, statistiche, curiosità. Podi regali, oppure di “saranno famosi”!

Il Qatar sta ormai facendo breccia nel calendario di F1, seppur a oggi vi si sia corso due volte sole. Bisognerà fare l’abitudine all’autodromo di Lusail, poiché nel 2021 gli organizzatori firmarono un accordo della durata decennale con Liberty Media. In linea teorica l’edizione inaugurale avrebbe dovuto essere quella del 2023, ma tre anni orsono si imbastì in fretta e furia un GP “anticipato” per recuperare quello d’Australia, cancellato a causa degli strascichi della pandemia.

Non a caso, nell’arco del 2022-2023, è stato fortemente ammodernato allo scopo di renderlo adeguato agli elevati standard del Circus. Edificato fra il 2003 e il 2004, è stato concepito pensando alle moto, che infatti vi corrono costantemente. La “fame di fama” del Qatar, reduce peraltro da un’edizione faraonica dei Mondiali di calcio, ha fatto sì che questa pista prettamente motociclistica ora accolga anche i bolidi del Circus.

Nel 2021, quando le monoposto erano ben differenti da quelle attuali, i piloti scoprirono un contesto difficilissimo. La pista richiese un alto carico aerodinamico e gli pneumatici andarono in violenta sofferenza. Forse, il fatto che il podio sia stato composto da Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso non rappresentò una fatalità. Parliamo dei tre uomini più titolati in pista e di tre autentici fuoriclasse.

Nel 2023, invece, il podio fu giovanissimo. Max Verstappen, che non aveva ancora compiuto 26 anni, faceva la figura del veterano a fianco di Oscar Piastri e Lando Norris. Da una top-3 di veterani blasonati a una di “saranno famosi”, poiché ambedue i piloti della McLaren non erano ancora avvezzi alla cerimonia più ambita della F1. Evidentemente fu di buon auspicio, poiché sia l’australiano che il britannico hanno conseguito la prima vittoria della carriera nei mesi immediatamente successivi!