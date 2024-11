F1, GP Brasile 2024: risultati e classifica FP1. Norris il più veloce, Ferrari non brilla e Verstappen si nasconde

Lando Norris piazza il colpo all’ultimo tentativo utile e firma il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2024, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren è stato il più veloce in 1’10″610, cominciando con il piede giusto il weekend di Interlagos.

FP1 che ha fornito però poche indicazioni credibili, perché i team hanno optato per dei programmi di lavoro diversificati concentrandosi maggiormente sul passo o sulla simulazione di qualifica. I valori in campo emersi da questo turno di 60 minuti sono sostanzialmente indecifrabili, quindi bisognerà attendere almeno la Sprint Qualifying (in programma alle ore 19.30 italiane) per avere un quadro più preciso della situazione.

Seconda posizione a 181 millesimi dalla vetta per la Mercedes di George Russell, ma la vera rivelazione delle prove libere è indubbiamente la Haas di Oliver Bearman (che prende il posto dell’indisponibile Kevin Magnussen almeno fino alla Sprint di domani) in terza piazza a 195 millesimi. McLaren si conferma competitiva anche con Oscar Piastri, 4° a 340 millesimi davanti alla sorprendente Williams di Alex Albon, 5° a 0.345.

Sessione indecifrabile anche in casa Ferrari, con Charles Leclerc 6° a 0.428 e Carlos Sainz 7° a 0.490, mentre chiudono la top10 Nico Hulkenberg su Haas, Fernando Alonso su Aston Martin e Pierre Gasly su Alpine. Si nasconde Max Verstappen, solo 15° a 1.102 da Norris scegliendo però di non concludere il suo time-attack con gomme morbide (si sarebbe inserito a ridosso di Lando in classifica).

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE 2024 F1