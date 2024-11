F1, George Russell: “Irritante quanto fatto dalle McLaren, ma buon terzo posto”

Ancora un piazzamento sul podio per George Russell. Il pilota della Mercedes ha conquistato il terzo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l circuito di Losail.

Ennesima prova convincente per il nativo di King’s Lynn, il quale ha ceduto il passo soltanto alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo classificato dopo che il britannico ha lasciato passare il compagno di squadra oceanico per sdebitarsi di quanto successo a Interlagos qualche settimana fa. Alla fine il distacco tra il pilota ed i rivali sarà di +0.410.

Una volta arrivato in zona mista, Russell ha commentato quanto fatto, partendo dallo spegnimento dei semafori, dove ha perso una posizione: “Siamo arrivati vicini in curva 1 in un paio di occasioni. E’ stato frustrante perché Norris rallentava e dava a Piastri il DRS. È comprensibile il motivo perché lo abbiano fatto, però è un po’ irritante. Quando sei lì vuoi dare tutto, compreso dare spettacolo ai fan. Comunque è un buon terzo posto, molto importante”.

Russell ha poi parlato delle qualifiche, concentrandosi sul calo delle gomme: “Qualcosina è calato verso la fine, Lando aveva un bel passo, Oscar stava faticando un pochino. Mi sarebbe piaciuto potermi misurare con più precisione per capire il reale passo, credo abbiano qualcosa in tasca”.