F1, Ferrari per restare in corsa nel Mondiale costruttori, ma McLaren appare superiore a Lusail

Giornata cruciale per quanto riguarda le sorti del Mondiale costruttori: siamo al penultimo weekend della stagione 2024 con il Gran Premio del Qatar. Un sabato che sarà pienissimo per i piloti, visto il formato Sprint che contraddistingue questo fine settimana: si parte con la Sprint Race alle 15.00 e si prosegue con le qualifiche alle 19.00 per la gara.

La Ferrari dovrà cercare di fare del proprio meglio per restare in corsa e rimandare l’esito del Mondiale costruttori ad Abu Dhabi: la Rossa non dovrà perdere più di 20 punti nei confronti della McLaren che su questa pista sembra obiettivamente avere un feeling diverso rispetto alla scuderia di Maranello. Le difficoltà che si prevedevano alla vigilia si sono anche riflesse nella realtà nella qualifica sprint, con il quarto posto di Sainz e il quinto di Leclerc.

Già i risultati dello scorso anno su questo circuito sembravano rappresentare un viatico di successo per la McLaren, con il secondo posto di Lando Norris e il terzo di Oscar Piastri dietro a Max Verstappen. La macchina inglese è molto veloce e incisiva nelle sessioni ad alta velocità e ad alto carico aerodinamico e in particolare sul giro secco ha qualcosa in più rispetto alla Ferrari.

Un’alleata potrebbe essere la Mercedes e in particolare George Russell che è in grande spolvero dopo la bellissima vittoria di Las Vegas e si è piazzato secondo a panino tra le due McLaren nella qualifica sprint. Chissà che proprio lui ed Hamilton nelle due gare non possano rosicchiare qualche punto a Norris e Piastri e fare un favore alla Ferrari.