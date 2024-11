F1, Charles Leclerc non contento: “Disastro nel primo settore, gomma non entra in temperatura”

Charles Leclerc non si è ritenuto contento della sua prestazione. Il monegasco ha chiuso in quarta posizione la qualifica del Gran Premio di Las Vegas e ha ancora affermato di non essere riuscito a mettere in temperatura la gomma per il giro veloce.

Questa l’analisi del pilota della Ferrari: “Il primo settore non mi è mai riuscito, peccato perché su più giri siamo veramente competitivi e sono molto a mio agio con la macchina, però è un disastro nel mettere la gomma in temperatura, Carlos ce la faceva e io no sin dalla FP1, quindi è un quarto posto deludente. Ho provato a lavorare nello scaldare la gomma, ma non ho mai trovato la strada giusta”.

“Nelle prove libere facevamo dei buoni giri al terzo, quarto tentativo, mentre Carlos è riuscito a farlo subito e questo ha pagato in qualifica. Spero che domani avrò un buon ritmo per la gara. Domani dobbiamo provare a stare davanti alla McLaren, come abbiamo fatto in Brasile e come abbiamo fatto bene negli ultimi tre weekend”.

Un quarto posto che comunque non è così negativo: “Oggi è stato difficile per tutti, in queste condizioni è stato complicato per tutti: ci sono dettagli difficili da capire, basti vedere che Hamilton volava nelle prove libere, in Q1 e in Q2 e poi è così indietro in Q3. Certe volte devi rallentare di 10 km/h all’ultima curva per prendere un po’ di gap e arrivi all’ultima curva che non hai più l’anteriore. Succedono delle cose strane, quindi secondi e quarti davanti alle due McLaren non è male, ma dobbiamo concretizzare domani“.