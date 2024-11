Eurocup, Trento e Venezia volano a Vilnius e Ankara: vittorie obbligatorie per coltivare il passaggio del turno

L’Eurocup è già all’ottava giornata. Siamo vicini al termine del girone di andata e al momento la situazione per Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia non è scintillante, con le due squadre che al momento verrebbero eliminate dalla competizione. C’è bisogno di una netta inversione ad u il prima possibile.

Trasferta insidiosissima per la squadra di Paolo Galbiati, che di contraltare al cammino europeo zoppicante sta viaggiando a marce altissime in campionato dove è ancora senza sconfitte. Si vola a Vilnius con i BC Wolwes, squadra appena avanti in classifica con una vittoria in più e che viene da quattro successi in fila.

Occhi puntati su Tre’Shawn Thurman, l’ala americana sta tirando da tre punti in maniera celestiale con il 50% su quattro tentativi a sera: un’arma devastante per i lituani, affiancata da Anthony Cowan Jr. Un successo a Vilnius riaprirebbe definitivamente i giochi per un posto tra le migliore sei del girone A.

Sfida cruciale anche per Venezia, anch’essa impegnata lontana dalle mura amiche con il Turk Telekom Ankara, una delle squadre migliori del basket turco e che vanta una finale nella competizione due anni fa. C’è però da dire che di quella squadra è rimasto ben poco, ricostruendo completamente da zero.

Il pericolo maggiore si chiama Anthony Brown: un passato fugace in NBA, si è riciclato come super realizzatore in Europa tirando con il 60,6% da due ed il 38,2% nella competizione. A lui si è aggiunto Braian Angola, nazionale colombiano e uomo da 21 di media nelle prime tre apparizioni continentali. Ankara rimane però una squadra che non segna moltissimo, uno dei peggiori attacchi della competizione (74 di media); per la Reyer serve un netto giro di vite per rimettersi in gioco in Eurocup.