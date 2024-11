Errani: “Sconfitta che brucia, ci sarà da resettare”. Paolini: “Questo è il doppio, può succedere di tutto”

Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo aver vinto il match d’esordio contro le statunitensi Dolehide e Krawczyk, hanno perso quest’oggi in volata con la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe restando comunque in piena corsa per la qualificazione alle semifinali delle WTA Finals 2024 di doppio a Riad (in Arabia Saudita).

Le campionesse olimpiche in carica hanno dominato il primo set imponendosi con un netto 6-1, per poi subire la rimonta del binomio numero 2 del seeding. Dabrowski/Routliffe hanno pareggiato i conti aggiudicandosi la seconda frazione al tie-break (7-1), prima di vincere la partita per 11-9 al match tie-break dopo aver annullato anche un match point sul 9-8 in favore delle azzurre.

“A partire dal secondo set hanno cominciato a rispondere bene sul mio servizio. Abbiamo comunque avuto le nostre chance: peccato, brucia, però c’è da andare avanti e pensare al prossimo match. Ci sarà da resettare, ricaricare le pile ed essere pronte per la prossima sfida”, le dichiarazioni di Sara Errani dopo l’incontro ai microfoni di Supertennis.

“Questo è il doppio: punti secchi, super tie-break, può succedere di tutto. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato ma è andata così”, il commento di Jasmine Paolini. Ricordiamo che la toscana non avrà a disposizione una giornata di riposo in vista della sfida decisiva per il passaggio del turno contro Chan/Kudermetova, perché tornerà in campo domani nello scontro diretto per la qualificazione in singolare con la cinese Qinwen Zheng.