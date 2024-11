Equitazione: Giulia Martinengo Marquet sarà presente a Stoccarda, De Luca andrà in Belgio prima di Riad

Dopo la tappa di Verona, nell’ambito di Fieracavalli, la FEI Jumping World Cup 2024-2025 continua nel suo percorso mettendo in agenda l’evento che si terrà domenica prossima a Stoccarda.

Sul campo di gara tedesco l’Italia sarà rappresentata dall’amazzone Giulia Martinengo Marquet che, in sella a uno dei suoi cavalli (Captain Morgan Weering Z, Delta del’Isle e Scuderia 1918 Calle Deluxe), cercherà di ottenere la posizione più alta possibile nella rassegna teutonica, dopo il 26esimo posto arrivato in Veneto montando Delta del’Isle.

Lorenzo De Luca invece sarà di scena in Belgio, a Lier, in un concorso CSI2*/CSIYH1* che gli servirà per preparare poi i Playoff del Global Champions Tour in programma Riad (Arabia Saudita) la prossima settimana.

L’equitazione italiana quindi resta attivissima anche nella stagione autunnale, con l’obiettivo di continuare a raccogliere buoni risultati e a risalire all’interno di un panorama internazionale che sta trovando nuovi equilibri.