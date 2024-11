Equitazione: l’Italia del salto ostacoli si qualifica per la League of Nations 2025

Per l’Italia del salto ostacoli, in ambito equestre, arriva un’ottima notizia. La squadra azzurra ha infatti ottenuto la qualificazione alla Longines League of Nations 2025, la massima Divisione della specialità a livello mondiale.

A renderlo noto è stata la FEI comunicando tutte le nazioni qualificate al circuito per la prossima stagione. Questo l’elenco: Irlanda, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e la Germania campione in carica, a cui aggiungere l’Italia appunto; capace di ottenere l’accesso alla rassegna scalzando il Brasile dall’ultimo posto utile per partecipare alla kermesse.

Longines League of Nations Classifica Top 10

Irlanda – 14.538 punti

Francia – 13.503 punti

USA – 13.128 punti

Gran Bretagna – 12.712 punti

Germania – 12.311 punti

Belgio – 12.128 punti

Svizzera – 11.643 punti

Paesi Bassi – 11.625 punti

Svezia – 10.629 punti

Italia – 10.403 punti

“La Longines League of Nations – ha affermato Todd Hinde, FEI Jumping Director – è l’apice delle competizioni FEI di salto a squadre in tutto il mondo. Per il secondo anno consecutivo, vedremo le migliori nazioni competere per un posto nella finale di Barcellona. La forza della competizione sta nel riunire i migliori atleti di salto, cavalieri e cavalli, del mondo e non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione ad Abu Dhabi”.

Questa invece la soddisfazione di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, nelle parole rilasciate al sito FISE: “Siamo orgogliosi che i nostri atleti, dopo un’intensa stagione sportiva, siano riusciti a qualificare l’Italia per la Longines League of Nations 2025. Ringraziamo i nostri atleti, i loro cavalli, i proprietari che ci hanno sostenuto e il CT della squadra nazionale per questo prestigioso risultato. Siamo tornati ai vertici dello sport e gli appassionati di equitazione avranno la possibilità di tifare per la nazionale italiana negli eventi più prestigiosi della stagione internazionale di salto del 2025″.



Il CT del comparto di salto ostacoli, Marco Porro, ha detto: “È importante evidenziare che se la base dei nostri cavalieri e cavalli di prima e seconda fascia si è finalmente allargata, lo si deve ad un progetto partito da lontano, condiviso da tutti, che ci ha consentito di consolidare un gruppo di binomi solido e coeso. Desidero ringraziare la federazione, i nostri atleti, ma anche i proprietari e soprattutto i groom, figure fondamentali nel management del cavallo e sempre più orgogliosi di presentarli bardati con i colori della nazionale”.

Il regolamento della Longines League of Nations 2025 prevedrà quattro tappe di qualificazione al termine delle quali solo le prime otto squadre classificate potranno poi accedere alla finale.