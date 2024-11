Effetto Jannik Sinner in tv: ascolti crescenti per il n.1 del mondo nella partita contro Fritz a Torino

Jannik Sinner si è regalato il secondo successo nel Round Robin delle ATP Finals 2024. Il pusterese (n.1 del mondo) ha piegato con il punteggio di 6-4 6-4 lo statunitense Taylor Fritz (n.5 ATP), dando conferma delle sue grandi qualità tecniche e mentali. In altre parole, quando è stato il momento di accelerare, l’altoatesino l’ha fatto in maniera chirurgica.

Una prestazione premiata anche dagli ascolti televisivi che il classe 2001 del Bel Paese sta avendo. La Sinner-Mania è ormai fenomeno diffuso e dal punto di vista mediatico i numeri parlano chiaro. La sfida d’esordio contro l’australiano Alex De Minaur era stata seguita infatti su Rai 2 HD da 1 milione e 556 mila spettatori con uno share medio del 7,9%, in una fascia oraria occupata anche da un altro evento sportivo di cartello in Italia come lo scontro diretto per le posizioni altissime del campionato di calcio, Inter-Napoli.

Riscontri di un certo rilievo, che si aggiungono agli oltre 650 mila telespettatori che hanno visto la partita del tennista italiano sui canali di Sky Sport. Il totale è il seguente: 2 milioni e 200 mila persone che hanno vissuto il primo atto di Jannik.

Un andamento crescente se si osserva quanto accaduto ieri sera nell’incontro con Fritz. Sulla tv di Stato il riscontro è stato 2.111.000 spettatori, pari al 10,1% di share. Tu Sky Sport si è raggiunta quota 783.000. Ricorrendo all’aritmetica più elementare, il complessivo è stato 2.894.000. Si può affermare che anche da questo punto di vista Sinner abbia vinto.