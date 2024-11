Dove vedere lo sci alpino in tv sabato e domenica: orari slalom Levi, programma, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino tornerà questo fine settimana.Dopo il consueto antipasto stagionale con il gigante di Soelden, questo weekend si corre in Finlandia a Levi, dove sono in programma due slalom (uno femminile il sabato ed uno maschile la domenica).

Per quanto riguarda la gara femminile non c’è il minimo dubbio che la principale favorita è Mikaela Shiffrin, visto che Petra Vlhova non sarà ancora al cancelletto di partenza, con un possibile rientro solo per le gare di fine mese in Nord America. Al maschile, invece, ci sarà la solita incredibile incertezza, con davvero in tantissimi che possono lottare sia per il podio sia per la vittoria finale.

In casa Italia l’obiettivo è quello di ottenere il massimo possibile. In campo femminile le azzurre devono cercare la qualificazione alla seconda manche e poi un bel piazzamento. Tra gli uomini i fari sono puntati soprattutto su Alex Vinatzer, che spera di ritrovare le stesse sensazioni del gigante anche tra i pali stretti, ripensando a quel fantastico bronzo dei Mondiali di Courchevel. Attenzione poi anche a Tommaso Sala, uomo da Top-10 e che potrebbe anche ulteriormente stupire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO LEVI

Sabato 16 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

Domenica 17 Novembre

10.00 Prima manche slalom maschile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom maschile Levi (Finlandia)

SLALOM LEVI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.