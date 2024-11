Clement Noel domina lo slalom di Levi. Grande rimonta di Kristoffersen, Pinheiro Braathen ancora 4°!

Il primo slalom della stagione è di Clement Noel. Vittoria trionfale a Levi per il francese, che domina la concorrenza e conquista l’undicesimo successo della carriera in Coppa del mondo. Il transalpino aveva concluso la prima manche in testa alla classifica, confermandosi poi nella seconda e resistendo perfetta alla rimonta di Henrik Kristoffersen. Noel torna sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni dall’ultimo successo che risaliva allo slalom di Schladming del gennaio 2023.

Noel aveva fatto la differenza sui piani nella prima manche e lo ha ripetuto poi anche nella seconda, gestendo al meglio la parte ripida, dove invece è stato formidabile Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha recuperato nove posizioni, ma nulla ha potuto contro il transalpino, che si è imposto con 80 centesimi di vantaggio.

Perde una posizione rispetto alla prima manche, ma riesce a difendere il podio lo svizzero Loic Meillard, che conclude a 95 centesimi dal vincitore. Proprio come nel gigante di Soelden, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+1.05) conclude ancora al quarto posto, dimostrando di essere ormai tornato dopo lo stop dell’anno scorso.

Quinto posto per lo svizzero Tanguy Nef (+1.36), che ha preceduto il francese Steven Amiez (+1.46), che non è riuscito a confermare la terza posizione della prima manche. Settimo posto il tedesco Linus Strasser (+1.56) davanti al norvegese Alexander Steen Olsen (+1.65). Completano la Top-10 i croati Samuel Kolega (+1.77) e Filip Zubcic (+1.78).

Una gara purtroppo da dimenticare per l’Italia. Nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per la seconda manche. Il migliore è stato Stefano Gross al trentunesimo posto ed anche Tobias Kastlunger e Tommaso Sala non sono entrati nella Top-30. Uscito Tommaso Saccardi e purtroppo ancora una volta Alex Vinatzer, che ha sbagliato all’imbocco del muro.

Dopo due secondi posti consecutivi tra Soelden e Levi, Henrik Kristoffersen è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 160 punti davanti al connazionale Alexander Steen Olsen (132) e a Clement Noel (100).