Dove vedere in tv Real Madrid-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, oggi noto come WiZink Center. Qui la Virtus Bologna affronta una delle trasferte più difficili della stagione, quella contro il Real Madrid, che però a sua volta non è proprio in una stagione da definire come felice.

Se, infatti, il parquet madrileno è rimasto imbattuto, è fuori casa che i Blancos mostrano parecchie difficoltà (tra Eurolega e Liga ACB, infatti, una sola vittoria lontano dalle mura amiche). Il fatto è che nemmeno le V nere giungono col sorriso: 2 sole vittorie nel continente e sconfitta abbastanza clamorosa giunta in quel di Varese contro la Openjobmetis. In mezzo anche i recenti intrighi di mercato, con il no bianconero a dar via Isaia Cordinier.

Il match tra Real Madrid e Virtus Segafredo Bologna si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

