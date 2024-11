Dove vedere in tv Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Torna in campo in Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano per il decimo turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo alla Belgrade Arena di Belgrado contro il Partizan. Match che arriva dopo il “vergognoso” ko subito a Berlino in rimonta contro l’Alba ed Ettore Messina deve dimostrare di poter trovare la quadra in un momento difficile.

L’Olimpia Milano ha uno score di 3 vittorie e 6 sconfitte sin qui in Eurolega, ma soprattutto Mirotic e compagni hanno buttato via almeno due partite, con il ko interno contro lo Zalgiris e la partita con Berlino che hanno mostrato tutti i limiti mentali della squadra di Messina. Due match in controllo che nel finale hanno visto i biancorossi crollare e regalare, letteralmente, la vittoria agli avversari.

Ora Milano è spalle al muro e la trasferta a Belgrado è quasi un’ultima spiaggia per provare a trovare il percorso per ripartire e cercare di essere competitiva. L’occasione è buona, perché i serbi non sono messi meglio dei meneghini, con due sole vittorie sin qui ottenute e arriva dal ko interno contro il Barcellona.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado alle ore 20:30 di venerdì 15 novembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

