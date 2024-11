Dove vedere in tv Olimpia Milano-Real Madrid oggi, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Torna in campo in Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano per l’ottavo turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro il Real Madrid. Match che arriva dopo il pesantissimo ko in campionato contro Trento ed Ettore Messina deve dare una scossa all’ambiente.

L’EA7 è attualmente quart’ultima con due vittorie all’attivo, grazie al successo settimana scorsa nel derby contro la Virtus Bologna. Ma la sconfitta nel weekend contro Trento ha evidenziato come la squadra di Ettore Messina ha l’assoluta necessità di trovare un equilibrio credibile tra la necessità di avere punti nelle mani sul parquet e l’obbligo di avere una difesa che non conceda canestri facili, come accaduto a Trento.

La sfida di questa sera vedrà l’esordio di Nico Mannion, con il giocatore che lunedì ha firmato un biennale con i biancorossi e il coach milanese si aspetta proprio da lui quei punti che l’infortunio di Shavon Shields ha negato nelle ultime partite. Ma proprio la presenza di Mannion chiederà uno sforzo extra ai suoi compagni in difesa contro un Real che non ha iniziato al meglio la stagione e verrà a Milano per riprendere la corsa playoff.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 di giovedì 7 novembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 7 novembre

Ore 20:30 Olimpia Milano – Real Madrid – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

