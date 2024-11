Dove vedere in tv Monza-Olympiakos, Champions League volley: orario, programma, streaming

La partita più difficile (più per il gioco espresso dai brianzoli in questo primo scorcio di stagione che per la reale forza dell’avversario) delle squadre azzurre impegnate nel primo turno di Champions e che chiude il programma settimanale spetta alla Mint Monza che se la vedrà con i greci dell’Olympiacos, allenati da Andrea Gardini. La Mint Monza fa il suo esordio assoluto in Champions giovedì sera alle 20.00 affrontando una formazione piena di vecchie conoscenze del campionato italiano, abituata alle sfide europee e reduce dalla vittoria nel campionato greco, l’Olympiacos di Atene. Per i brianzoli è l’occasione per provare a spiccare il volo dopo una prima parte di stagione sfortunata e negativa, nella quale sono arrivate sei sconfitte (cinque in campionato e una nella semifinale di Supercoppa) e due sole vittorie al tie break contro Grottazzolina e Taranto. Un andamento che ha portato Monza a occupare il penultimo posto in classifica con non poca preoccupazione in casa Vero Volley per il prosieguo della stagione dopo i fasti dello scorso anno con le due finali di Coppa Italia e dei play-off scudetto perse entrambe contro Perugia.

Il tecnico Massimo Eccheli ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e problemi vari per cui non ha mai schierato finora la vera formazione titolare, anche se pian piano sta recuperando i pezzi ed ha potuto inserire ultimamente sia Ivan Zaytsev in banda che Taylor Averill al centro ma all’appello mancano ancora due pezzi da novanta come Osmany Juantorena e Leandro Mosca. Manca qualcosa anche in termini di efficacia del gioco e nel carattere alla formazione lombarda che domenica scorsa ha subito una dura lezione a Padova ed è apparsa in alcuni frangenti quasi rassegnata alla sconfitta. Serve dunque un cambio di passo che potrebbe arrivare grazie all’adrenalina dell’appuntamento europeo.

Dall’altra parte della rete c’è l’Olympiacos, squadra espertissima, dall’età media molto alta, guidata da Andrea Gardini che ha superato i turni preliminari della manifestazione ed è stato inserito nel girone B come i brianzoli. La squadra ellenica è in vetta alla classifica del campionato nazionale, essendo l’unica formazione a punteggio pieno dopo le prime tre gare. Sabato scorso la squadra biancorossa ha superato 3-0 tra le mura amiche l’OFI Creta.

Il fischio d’inizio è in programma all’Opiquad Arena di Monza alle 20.30 di giovedì 14 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Arena, 204). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Monza e Olympiacos.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2024-2025

Opiquad Arena Monza – Girone B 1. giornata

Giovedì 14 novembre

Ore 20.00 Mint Monza-Olympiacos Atene Diretta Tv su Sky Sport Arena 204

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.