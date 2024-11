Dove vedere in tv Milano-Maccabi oggi, Eurolega basket: canale esatto, programma, streaming

Impegno casalingo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che oggi giovedì 21 novembre alle 20:30 ospita al Forum di Assago gli israeliani del Maccabi Tel Aviv nell’undicesima giornata della regular season 2024-2025.

I meneghini cercano di dare continuità al successo di venerdì scorso contro il Partizan Belgrado (81-88) per risalire posizioni in classifica, con l’EA7 Emporio Armani attualmente in tredicesima posizione con 4-6 di record finora. Coach Ettore Messina dovrà fare i conti con diverse assenze – l’ultima è di Leandro Bolmaro, con un roster limitato che proverà comunque a rispettare il fattore campo.

Il Maccabi Tel Aviv si prova invece a riscattare il doppio ko contro le due squadre di Atene ovvero Panathinaikos ed Olympiacos, con gli israeliani che si trovano al quattordicesimo poso con 3-7 di score. Fari puntati sul francese Hoard e sull’americano Randolph, con l’ultimo successo del Maccabi che risale a fine ottobre (79-78 contro il Real Madrid).

Inizio del match previso all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 21 novembre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Tel Aviv – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport